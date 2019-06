Trasporti: in Consiglio comunale di Milano inizia la discussione su tariffe Atm (2)

- La data non è ancora prevista, ma l'assessore Granelli ha parlato della seconda metà del 2020. Stessa sorte per il cosiddetto "biglietto breve", su cui da tempo insiste il presidente della commissione Ambiente e Mobilità Carlo Monguzzi (Pd). La giunta è d'accordo, ma a condizione che si tratti di un biglietto elettronico. No, quindi, all'ipotesi di acquistare un biglietto cartaceo a prezzo ridotto, valido solo per tratte brevi. "L'importante è che passi il concetto di biglietto breve. Io non ho alcuna preclusione", ha detto Monguzzi, ammettendo però di essere preoccupato che il vincolare questo ticket a una tessera ricaricabile possa disincentivarne l'uso. L'assessore Granelli in commissione ha risposto anche ad alcune preoccupazioni dell'opposizione, come quella sollevata dal capogruppo di Forza Italia, Fabrizio De Pasquale, sugli abbonamenti gratis dei dipendenti Atm e gli sconti per pensionati e famigliari. "Per i dipendenti di Atm la delibera prevede che funzioni come oggi: con il loro badge loro hanno la possibilità di accedere a tutto il sistema. Non si tratta di un'agevolazione tariffaria, ma di uno strumento aziendale", ha spiegato Granelli. I pensionati dell'azienda di trasporti, invece, potranno beneficiare delle scontistiche riservate dal Comune alle aziende, perché - ha detto l'assessore - "il Comune di Milano non fa agevolazioni ad aziendam, ma sconti per le aziende in generale". Per quanto riguarda, infine, i famigliari dei dipendenti di Atm, per un anno il Comune manterrà le stesse agevolazioni. (Rem)