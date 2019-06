India: mercati chiudono al ribasso dopo taglio tassi di interesse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di politica monetaria, con decisione unanime, ha ridotto il tasso repo, al quale la banca centrale offre prestiti a breve termine alle altre banche, dal sei al 5,75 per cento e il tasso reverse repo, al quale prende in prestito denaro dalle banche e assorbe la liquidità in eccesso, dal 5,75 al 5,5 per cento. Le misure sono volte a contrastare il rallentamento della crescita e a sostenere la spesa dei consumatori. La crescita economica indiana è rallentata nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2018-19 (finito a marzo), al 5,8 per cento, il tasso più basso da cinque anni; per l’intero esercizio si stima il 6,8 per cento. La decelerazione è attribuita sia a fattori globali, soprattutto alle dispute commerciali, che interni, ovvero la pausa negli investimenti in attesa delle elezioni. L’Rbi, sulla base delle sue iniziative e dell’aspettativa di una stagione monsonica normale, ha corretto al ribasso le previsioni per il 2019-20, dal 7,2 al sette per cento. Per quanto riguarda l’inflazione, l’istituto prevede il 3-3,1 per cento nel primo semestre e il 3,4-3,7 per cento nel secondo. (Inn)