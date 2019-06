Speciale difesa: Iraq, uccisi tre terroristi nel distretto di Hit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza irachene hanno ucciso tre terroristi in un tunnel nei pressi del distretto di Hit, nell'ovest della provincia di Al Anbar. Lo ha annunciato oggi l'ufficio per i media della sicurezza irachena. "Le forze congiunte all'interno del Comando per le operazioni dell'Anbar, sostenute dalla coalizione internazionale, sono riuscite a uccidere tre elementi terroristici all'interno di un tunnel nell'area di Safakiya, a ovest di Al Anbar", si legge nel comunicato. L'operazione è avvenuta sulla base di informazioni dell'intelligence confermate. Ieri, 5 giugno, sette attentatori suicidi sono stati uccisi in un attacco aereo nella provincia di Al Anbar, conclude il comunicato. (Irb)