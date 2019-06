Speciale difesa: Sudan, autorità contestano bilancio vittime, confermati 46 morti

- Le autorità del Sudan hanno negato che oltre 100 persone siano morte durante le violenze scoppiate lunedì a Khartum quando l'esercito ha fatto irruzione nel sit-in dell'opposizione con l'obiettivo di disperderlo. Secondo un funzionario del ministero della Salute, citato da "Sudan Tribune", il bilancio delle vittime sarebbe al momento di 46 persone. Le dichiarazioni rompono il silenzio che finora le autorità hanno tenuto sulle conseguenze dell'irruzione militare nel sit-in dell'opposizione, che da settimane stanziavano a Khartum nelle vicinanze del quartier generale delle forze armate facendo pressione per una transizione civile del potere. Secondo le informazioni diffuse dal Comitato centrale dei medici sudanesi (Ccsd), si conterebbero finora almeno 60 morti, e 40 cadaveri sono stati ripescati dal fiume Nilo. Il vice capo del consiglio militare ha difeso la repressione violenta, sostenendo che i manifestanti erano stati infiltrati da elementi canaglia e spacciatori di droga. Il numero due del Consiglio militare di transizione (Tcm) e capo delle Forze di supporto rapido (Rsf, milizie finora fedeli a Bashir) Mohammed Hamdan Dalgo (Hemidti) ha tuttavia difeso l'intervento dei militari nel sit-in, affermando che tra i manifestanti si erano infiltrati criminali e spacciatori di droga: "Non permetteremo il caos e non torneremo sulle nostre convinzioni, non c'è modo di tornare indietro, dobbiamo imporre il rispetto del paese con la legge", ha affermato il militare. (Res)