Speciale difesa: Burkina Faso, terrorismo, prolungato fino a luglio stato di emergenza in regione dell'Est

- Il governatore della regione dell'Est del Burkina Faso, Saidou Sanou, ha deciso di prolungare fino al prossimo 6 luglio lo stato di emergenza in vigore sul suo territorio. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Aib". Il provvedimento, ha spiegato Sanou, è stato deciso per "far fronte alla recrudescenza di attacchi o minacce terroristiche in determinate aree" e resterà in vigore dalla mezzanotte alle 4 del mattino nella località di Fada N'Gourma, mentre in altre zone della regione si applicherà a partire dalle 19.30. Di recente cinque insegnanti sono morti in un attacco jihadista a Maytagou, nella provincia centro-orientale di Koulpelogo, mentre nel nord del paese si sono moltiplicate le aggressioni a sfondo religioso: almeno quattro persone sono morte in seguito ad un attacco islamista in una chiesa cattolica a Toulfé, al confine con il Mali, mentre alla fine del mese scorso un altro attacco ad una chiesa del nord ha provocato la morte di sei persone (un parroco e cinque fedeli). (Res)