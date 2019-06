Speciale difesa: Sri Lanka, nuove leggi per punire incitamento all'odio e notizie false

- Il governo dello Sri Lanka introdurrà nuove leggi per reprimere l'incitamento all'odio e le notizie false che mettono a repentaglio la riconciliazione tra gruppi etnici e la sicurezza nazionale, in seguito agli attentati di Pasqua che hanno causato la morte di più di 250 persone. Secondo una dichiarazione del governo, i colpevoli della distribuzione di notizie false dovranno scontare cinque anni in prigione e pagare una multa di un milione di rupie (circa 5 mila euro). Il governo ha reso noto che la pena per l'incitamento all'odio sarà comunicata successivamente, dopo che il parlamento avrà approvato le modifiche al codice penale. Gli attacchi suicidi della domenica di Pasqua che colpirono chiese ed alberghi sono stati rivendicati da militanti islamici locali legati allo Stato islamico. (Fim)