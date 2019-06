Speciale difesa: Russia-Usa, Putin, ultimi colloqui con Trump ispirano fiducia su sicurezza globale

- Gli ultimi colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ispirano fiducia in merito alla sicurezza globale. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin ha detto in un incontro con la stampa internazionale a margine dei lavori del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). "I miei ultimi colloqui con il presidente Trump mi infondono un certo ottimismo: Donald mi ha detto che anche lui era preoccupato per la sicurezza globale e che è consapevole di quanti soldi spendono gli Stati Uniti e tutti gli altri paesi per le armi. Questo denaro potrebbe essere speso per altri scopi, sono pienamente d'accordo con lui", ha detto Putin. Il capo dello Stato russo ha ricordato che il segretario di stato Usa, Mike Pompeo, ha espresso preoccupazioni simili durante il loro recente incontro a Sochi. "Se la pensano così, allora dovrebbero essere fatti alcuni passi concreti verso la cooperazione", ha detto Putin. (Rum)