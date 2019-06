Speciale difesa: Viminale, piano per entrata in servizio 8.793 unità Forze ordine

- Sono 8.793 le donne e uomini in divisa che entreranno in servizio entro il 2023: 2.988 Poliziotti entro aprile 2020, altri 1.515 entro dicembre. Già autorizzata anche l’assunzione di 2.155 Carabinieri, mentre entro il 2023 saranno banditi concorsi per assunzione straordinaria di altre 2.135 unità. E' parte del piano di potenziamento voluto dal governo per far fronte al fisiologico turn over ma anche per rafforzare questure, commissariati e comandi. Lo rende noto il Viminale in un comunicato. I 2.988 nuovi agenti di Polizia saranno assegnati in tre tranches: 483 agenti entro luglio 2019, 654 entro fine anno, 1.851 entro aprile 2020. Di questi 2.094 unità sono destinate alle questure, 539 alle specialità, 149 alle frontiere, i restanti saranno utilizzati in altri compiti d'istituto. La destinazione delle risorse avverrà sulla base del piano di riorganizzazione delle questure e tenendo conto della differenza tra personale presente e nuovi organici. Il nuovo concorso pubblicato il 4 giugno, informa ancora il comunicato, permetterà poi di assumere 1.515 allievi agenti che saranno operativi entro fine 2020, consentendo di destinare ai presìdi di polizia complessivamente 4.503 agenti. Il rafforzamento delle presenze sul territorio inizierà, comunque, dal prossimo luglio. Per la stagione estiva sono stati previsti appositi servizi con particolare attenzione alle località turistiche. Gli organici saranno potenziati con l’invio di 4.298 unità appartenenti a Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza. Le nuove forze serviranno a far fronte, tra l’altro, ad iniziative specifiche come Spiagge sicure, Periferie sicure, Laghi sicuri, per citarne alcune. Progetti che il Viminale ha finanziato e che permetteranno ai comuni di assumere personale e acquistare strumenti per la lotta alla contraffazione e il contrasto alla micro criminalità. "Migliaia di nuovi poliziotti e carabinieri in tutta Italia: l’avevamo promesso e lo stiamo facendo - dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini -. Rafforziamo le questure, salviamo le specialità di Polizia come Postale, Stradale e Ferroviaria e abbiamo un piano di controlli straordinari in vista dei prossimi mesi, con il concorso di tutte le Forze dell'ordine. Faremo sempre di più e meglio, ma dopo anni di tagli e sacrifici invertiamo la tendenza e passiamo dalle parole ai fatti. Meno soldi per l’accoglienza dei clandestini, più Forze dell’ordine".(Com)