Speciale difesa: Iran, Putin, si può ridiscutere questione nucleare ma senza distruggere accordi in vigore

- Nessuno si oppone a una ridiscussione dell’accordo nucleare iraniano ma non c’è alcun bisogno di rottamare i documenti esistenti. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con i responsabili delle agenzie di stampa internazionali al Forum economico internazionale di San Pietroburgo. "Chi ci proibisce di discutere di questi problemi con l'Iran? Per agire in questo senso, tuttavia, non si devono distruggere gli accordi esistenti", ha detto il capo dello Stato russo. (Rum)