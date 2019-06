Cultura: ambasciata italiana a Erevan inaugura il 9 giugno mostra sui manoscritti miniati armeni

- Il 9 giugno l’ambasciata italiana a Erevan inaugura una mostra sui manoscritti miniati armeni sotto l'alto patronato dei due presidenti della Repubblica, Sergio Mattarella e Armen Sarkissian. All’evento parteciperanno il capo dello Stato di Erevan e il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Massimo Inguscio. Attraverso i tre manoscritti armeni, che saranno in mostra al Museo Matenadaran, si riesce a cogliere l’importanza che la cultura e la presenza armena hanno avuto per l’Italia e in particolare per la Toscana. In questa regione, infatti, gli armeni sono stati presenti nel corso del Medioevo e sino al XVI secolo soprattutto in veste di ecclesiastici, mentre nei secoli successivi si sono dedicati principalmente alle attività commerciali. Oltre ad essere testimoni della presenza armena in Toscana, i manoscritti sono essi stessi di grande valore e interesse per gli aspetti artistici e la loro storia complessa. I tre codici sono oggi conservati nella Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze realizzata da Michelangelo per accogliere la collezione libraria della famiglia Medici. La Biblioteca, la cui collezione manoscritta conta più di 11 mila codici, è una delle sedi di conservazione più importanti al mondo. (segue) (Res)