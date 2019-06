Roma: denuncia lavoratori mense scolastiche, in passato nessun controllo su rispetto bando, con nuovo sarà peggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la seduta della commissione Trasparenza di questa mattina dedicata al bando per l'affidamento mense nei nidi, negli asili e nelle scuole elementari capitoline sono stati denunciati da lavoratori e sindacati assenze di controlli sulla qualità dei pasti in base a quanto disposto dal bando di gara. Con il bando che è ancora attivo (anche se in proroga)i cuochi hanno denunciato diverse anomalie: dal cibo trasportato da una scuola ad un'altra con buste di plastica, alle polpette per il 70 per cento fatte da pane, fino alle condizioni di lavoro degli operatori stessi. La preoccupazione adesso è che con il nuovo bando la situazione possa ulteriormente peggiorare visto i ribassi arrivati quando nell'espletamento della gara si è arrivati alla fase di aggiudicazione provvisoria: "Eravamo pagati per 4 ore ma ne lavoravamo 6 - hanno denunciato i lavoratori in commissione- senza pause nemmeno per pranzare e svolgendo mansioni che non ci appartenevano. Era già impossibile garantire un servizio adeguato e condizioni lavoro decenti prima, figuriamoci ora". Franco Montini, capo staff dell'assessore alla Scuola Laura Baldassarre, ha chiesto al presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo di inviare il verbale della seduta con le denunce dei lavoratori in Procura. Una richiesta condivisa dal consigliere del M5s Fabio Tranchina.(xcol4)