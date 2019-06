Energia: Albania, revocate licenze per costruzione di 80 impianti idroelettrici

- Il ministero dell'Energia albanese ha fatto sapere oggi che avvierà le procedure per la revoca di 27 licenze concesse per la costruzione di 80 impianti idroelettrici. L'annuncio avviene dopo un minuzioso processo di verifica sia della documentazione che dello stato di realizzazione degli investimenti di 314 impianti elettrici, previsti da 170 contratti, che però non sono stati messi ancora in funzione. Il vice ministro dell'Energia Hantin Bonati, ha spiegato che durante la verifica si sarebbero identificati tre tipologie di progetti, a seconda delle problematiche riscontrate. Nel primo gruppo, sono stati inclusi 153 impianti, previsti da 101 contratti, I cui lavori non sono stati ancora conclusi, ma i cui termini contrattuali non sono stati ancora scaduti. "In questo caso alle società che stanno investendo ribadiremo la necessità del rispetto dei termini contrattuali e metteremo in evidenza le violazioni costatate e le relative penalità", ha spiegato Bonati. (segue) (Alt)