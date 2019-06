Energia: Albania, revocate licenze per costruzione di 80 impianti idroelettrici (2)

- Nella seconda categoria invece sono stati inclusi gli impianti idroelettrici in via di costruzione, ma che i termini contrattuali per la realizzazione dell'opera sono scaduti. Si tratta di 84 centrali idroelettriche, previste da 32 contratti. "Tra le problematiche riscontrate, i ritardi legati a causa delle burocrazie amministrative. In questo caso con le società interessate rivedremo i termini contrattuali a stabilire nuove scadenze", ha spiegato Bonati, aggiungendo che "nel caso di ritardi dovuti a fattori legati esclusivamente all'investitore, saranno adottate le penalità prevista dalla legge, fino alla revoca definitiva della licenza". Nella terza categoria, sono state incluse quelle pratiche in cui si sono verificate gravi violazioni e i lavori per la realizzazione degli impianti non e' per niente iniziato. Si tratta di 27 contratti per la costruzione di 80 centrali idroelettriche "In questa caso, si procederà con la revoca della licenza, come previsto nel caso della violazione del contratto", ha precisato Bonati. (segue) (Alt)