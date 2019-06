Energia: Albania, revocate licenze per costruzione di 80 impianti idroelettrici (3)

- Le risorse idriche sono la principale fonte di produzione di energia elettrica nel paese. Lo scorso anno, secondo i dati dell'Istituto albanese delle statistiche, Instat, la produzione di energia elettrica è salita a 8552 gigawattora, ossia 89 per cento in più rispetto al 2017. Nel totale dell'energia prodotta, gli impianti idroelettrici statali hanno contribuito con il 68,4 per cento dell'intera produzione, salita a 5851 gigawattora, circa il doppio rispetto al 2017.Le centrali idroelettriche private invece hanno prodotto 2701 gigawattora di energia, ossia una quantità 1,7 volte superiore all'anno precedente. Lo scorso anno sono stati 11 centrali idroelettriche che hanno iniziato a produrre energia elettrica. Si tratta di piccoli impianti che in tutto hanno prodotto circa 19 mila megawattora. (Alt)