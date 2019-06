Sindacati: Slc Cgil Lombardia si riafferma primo sindacato delle Rsu Tim con 43,81 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slc Cgil Lombardia si riafferma il primo sindacato alle elezioni delle Rsu Tim con il 43,81 per cento. Il sindacato dichiara in una nota: "La Slc Lombardia ringrazia gli Rsu uscenti e i neo-eletti per il lavoro svolto che evidentemente i lavoratori hanno riconosciuto, nel contempo augura loro un buon lavoro nel solco del percorso già tracciato. Ringrazia tutti i compagni e le compagne che in questa campagna elettorale non si sono risparmiati in impegno e passione. È grazie a loro che abbiamo ottenuto un grande risultato. Slc Lombardia ringrazia soprattutto i lavoratori e le lavoratrici di Tim che hanno creduto che diritti, dignità futuro partecipazione con la Cgil e la loro forza siano possibili. A noi la grande responsabilità di tutelarli e difenderli". (com)