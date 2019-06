Europa orientale: presidente Iohannis, confermati obiettivi di Bucarest su Iniziativa dei Tre Mari (2)

- "Il secondo obiettivo - secondo il presidente romeno - è aumentare la convergenza reale tra gli Stati membri dell'Ue, contribuendo così a rafforzare l'unità e la coesione all'interno dell'Unione al fine di consentire la continuazione della politica di integrazione europea come base per rafforzare il progetto comune europeo. In terzo luogo, l'iniziativa contribuisce a rafforzare i legami transatlantici. La presenza economica degli Stati Uniti nella regione è un vero catalizzatore per la cooperazione nell'area, ha un valore strategico ed è una componente essenziale del partenariato tra le due sponde dell'Atlantico", ha affermato il presidente Iohannis. Inoltre, Iohannis ha accolto con favore l'interesse della Germania, della Commissione europea e delle istituzioni finanziarie europee per i progetti prioritari avviati nel quadro dell'Iniziativa dei Tre Mari. (Lus)