Marche: Giorgio Farroni campione del mondo di paraciclismo premiato dal presidente della Regione

- "La manifestazione ciclistica svoltasi a Corridonia (Mc) è stato un momento di grande festa, di crescita collettiva sia dal punto di vista dello spettacolo che per la partecipazione e l'accoglienza straordinaria dell'evento della cittadinanza". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli portando il suo saluto durante la premiazione di Giorgio Farroni campione del mondo di paraciclismo. "E' una fortuna - ha proseguito Ceriscioli - avere l'atleta medagliato nella nostra regione e oggi abbiamo l'occasione per esprimere tutta la nostra gratitudine per i risultati da lui raggiunti. Ringraziamo anche tutti coloro i quali si sono adoperati per lo svolgimento della manifestazione. Questi sono momenti di grande soddisfazione per il lavoro svolto dove raccogliamo insieme ad altri i frutti di un impegno particolare che ha visto nello sport un obiettivo forte, che si sviluppa in tutte le direzioni dalle strutture agli investimenti nelle attività".(Ren)