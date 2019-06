Regno Unito: Fassino (Pd) su sbarco Normandia, onore a caduti per nostra libertà

- Il deputato del Partito democratico, Piero Fassino, commenta su Twitter le celebrazioni nel Regno Unito dell'anniversario dello sbarco in Normandia: "Gli eserciti alleati sbarcano in Normandia e inizia la liberazione dell’Europa dal nazismo e dal fascismo. 10.800 ragazzi americani perdono la vita su quelle spiagge. Onore a loro e a tutti coloro che caddero combattendo per la nostra libertà". (Rin)