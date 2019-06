Roma: ancora proteste da lavoratori mense scolastiche, "Con nuovo bando sarà carneficina"

- Continua la protesta dei lavoratori delle mense scolastiche romane. Durante la commissione capitolina Trasparenza di questa mattina cuochi e operatori delle refezioni di nidi, asili e scuole elementari capitoline hanno chiesto per l'ennesima volta l'annullamento del bando di gara in 15 lotti che affiderà il servizio mense per gli anni scolastici 2017-18, 2018-19, 2019-20. Anche all'occhio meno attento non sfuggirà che in realtà l'affidamento triennale varrà solo per il prossimo anno, con scadenza fissata a giugno 2020. Le lungaggini del bando hanno fatto sì che negli ultimi due anni scolstaici il servizio sia stato prorogato ai vincitori della gara precedente. È questa una delle anomalie segnalate dai lavoratori che temono che il cambio appalto possa costargli ore di lavoro o addirittura il posto stesso. "Chiediamo di ritirare questo bando, sarà una carneficina sociale. Vogliamo risposte certe oggi perché siamo stanchi di andare da una assemblea capitolina all'altra", ha attaccato durante la seduta Alessandra, sindacalista della Cgil. A preoccupare anche la riduzione del prezzo di ciascun passo. Il bando riguarda circa 600 scuole, tra nidi,asili ed elemetari, e 160mila bambini per un costo annuo di circa . I lotti della gara precedente erano stati assegnati con un costo che oscillava tra i 4,8 euro e i 5,2. Quest'ultimo valore è stato fissato come prezzo base d'asta nel nuovo bando che include anche gli asili nidi (esclusi dal precedente bando e fino ad oggi avevano un costo medio per pasto di 7 euro). Secondo quanto riportato da sindacati e lavoratori l'aggiudicazione provvisoria della nuova gara ha portato a costi unitari per pasto compresi tra i 4 e i 4,2 euro. (Xcol4)