Marche: Ceriscioli, da Regione massima disponibilità per visita papa, ospedale e ricostruzione

- Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli questa mattina ha incontrato il nuovo sindaco di Camerino Sandro Sborgia, maggiore dell'Arma dei Carabinieri e sino a due mesi fa comandante dei Nas ad Ancona. Presente all'incontro anche il vescovo Francesco Massara e l'assessore regionale Angelo Sciapichetti. "È stata un'occasione – ha sottolineato Ceriscioli – per fare il punto della situazione sulle varie attività che si svolgono, offrendo come sempre la massima disponibilità della Regione in termini di collaborazione e impegno. È stato anche un momento per riaffermare il tema delle strutture, in particolare quello dell'ospedale, quale punto di riferimento per l'area della montagna e ribadire che l'obiettivo della Regione è quello di mantenere i servizi che ci sono oggi”. “Abbiamo toccato l'argomento riguardante la ricostruzione post terremoto e la visita del Papa prevista per il prossimo 16 di giugno dove non mancherà il nostro contributo", ha concluso Ceriscioli. (Ren)