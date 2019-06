Kosovo-Serbia: fonti stampa, incontro tra presidenti Thaci e Vucic venerdì a Bratislava

- I presidenti di Kosovo e Serbia, Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, si incontreranno venerdì a margine della conferenza GlobSec a Bratislava, in Slovacchia. E' quanto riferiscono fonti citate oggi dal portale d'informazione "Indeksonline". Thaci e Vucic, secondo la fonte, parleranno di possibili modifiche alle loro posizioni in modo da raggiungere un accordo finale sulla normalizzazione dei rapporti. L'incontro avviene mentre il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron stanno organizzato un nuovo summit con i leader di Kosovo e Serbia per il primo luglio a Parigi. Anche il portale d'informazione "Gazeta Express" riferisce dell'incontro in programma a Bratislava tra Thaci e Vucic aggiungendo di aver contattato l'ufficio della presidenza kosovara senza tuttavia ottenere una risposta. (segue) (Kop)