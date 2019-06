Kosovo-Serbia: fonti stampa, incontro tra presidenti Thaci e Vucic venerdì a Bratislava (4)

- Nessuna sospensione dei dazi del 100 per cento imposti dal Kosovo sull’importazione di prodotti dalla Serbia, ma intesa per un nuovo incontro tra le leadership politiche di Pristina e Belgrado il primo luglio a Parigi. Al termine del summit sui Balcani occidentali del 29 aprile Berlino, organizzato dal cancelliere tedesco Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron, non sono emersi risultati concreti se non quello di una riattivazione dei contatti tra Kosovo e Serbia e del ruolo di Francia e Germania come attori influenti nella regione dei Balcani. Pristina e Belgrado rimangono ferme sulle proprie posizioni, con il nodo decisivo del reciproco riconoscimento che viene posto dal Kosovo a giustificazione delle misure restrittive al commercio con la Serbia criticate dalla comunità internazionale. (Kop)