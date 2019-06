Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, pronti per accordo con attuali confini

- Il Kosovo è pronto per un accordo con la Serbia sulla base degli attuali confini: lo ha detto il premier kosovaro Ramush Haradianj dopo aver incontrato oggi una delegazione franco-tedesca a Pristina per preparare il summit sui Balcani in programma per il primo luglio a Parigi. Haradinaj ha ribadito l'imprescindibilità del "reciproco riconoscimento" tra Kosovo e Serbia e ha salutato con favore l'interesse di Francia e Germania per la ripresa del dialogo. Anche il presidente kosovaro Hashim Thaci ha incontrato oggi la delegazione franco-tedesca, rimarcando che i dazi sull'importazione di prodotti serbi non devono essere sospesi. (segue) (Kop)