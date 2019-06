Nato: Stoltenberg, Ucraina rafforzi stato diritto e lotta a corruzione

- L'Ucraina, partner di grande valore per la Nato, deve compiere riforme essenziali come combattere la corruzione e rafforzare lo stato di diritto. Lo ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg nel suo punto stampa con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Stoltenberg ha sottolineato che il paese contribuisce alle missioni dell'Alleanza in Afghanistan e in Kosovo, mentre affronta minacce in casa. Il segretario generale ha spiegato anche le forze degli alleati e quelle ucraine si esercitano insieme, cosa che dimostra il forte impegno dell'Ucraina per la sicurezza internazionale. "Abbiamo anche discusso della situazione nell'Ucraina orientale, compresi i tentativi della Russia di fornire passaporti russi ai cittadini ucraini", ha detto, ricordando che il conflitto nell'est dell'Ucraina continua a mietere vite e che i combattimenti hanno ucciso 13mila persone. (segue) (Beb)