Serbia-Kosovo: diplomatico Usa Palmer, Belgrado e Pristina tornino al più presto a tavolo delle trattative (2)

- Lo scorso 28 maggio le unità speciali della polizia di Pristina hanno compiuto numerosi arresti nel nord del Kosovo a maggioranza serba, fra cui 11 agenti della polizia kosovara, tutti di etnia serba e due impiegati Unmik fra cui il cittadino russo Mikhail Krasnoshchenkov, successivamente rilasciato e trasferito a Belgrado per sottoporsi a cure a seguito del ferimento al momento dell'arresto. Nel corso delle operazioni sono stati registrati anche dei feriti, fra cui 5 poliziotti e almeno 6 civili, poi rilasciati, che avevano innalzato delle barricate a Zubin Potok per non far passare gli agenti. La procura kosovara ha fatto sapere che non sono stati arrestati tutti coloro per cui è stato spiccato un mandato, e che dunque le operazioni continueranno nell'ambito di un'inchiesta anticorruzione. (segue) (Seb)