Giappone: governo punta a combattere evasione online tramite agenti specializzati (2)

- La riforma del sistema globale di tassazione sui colossi online è uno degli obiettivi del governo giapponese in vista del G20 di Osaka, in programma questo mese. Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha dichiarato la scorsa settimana, durante la conferenza “Future od Asia” di Tokyo, che l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) dovrebbe dotarsi di nuove regole per consentire il libero flusso dei dati e delle informazioni, e per adattarsi alla nuova realtà del commercio mondiale, con l’obiettivo di rafforzare la cornice democratica attorno agli scambi internazionali. “Viviamo tutti in una nuova era, in cui enormi moli di dati viaggiano attraverso il mondo in un istante”, ha detto Abe, che ha paragonato l’importanza dei dati a quella del petrolio nel secolo scorso. Il premier ha esortato ad un “approccio che tenti di consentire il libero flusso dei dati, sulla base di regole sulle quali tutti si possa contare”. Il governo giapponese intende supportare industrie come trasporti e salute, che possano beneficiare da un flusso più libero di dati e informazioni, proteggendo al contempo la proprietà intellettuale e le informazioni personali, ha detto Abe. Citando il G20 che verrà ospitato dal Giappone il mese prossimo, Abe ha esortato tutti i paesi a “soffiare nuova aria nell’Omc”. (Git)