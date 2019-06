Difesa: Tokyo schiererà ufficiali presso base Usa nell’ambito della sua strategia spaziale

- Il governo del Giappone intende approfondire ulteriormente la propria collaborazione ai progetti di difesa spaziale degli Stati Uniti, schierando propri ufficiali presso una base militare statunitense in California. Stando a fonti vicine al ministero della Difesa citate dalla stampa giapponese, Tokyo intende schierare in via permanente un gruppo di ufficiali di collegamento presso il Centro combinato per le operazioni spaziali alla Vandenberg Air Force Base, in California. Le indiscrezioni seguono l’incontro del 4 giugno scorso tra il ministro della Difesa giapponese, Takeshi Iwaya, e il segretario della Difesa ad interim degli Stati Uniti, Patrick Shanahan. Durante l’incontro, i due ministri hanno ribadito l’impegno dei rispettivi paesi a lavorare a più stretto contato nell’ambito delle questioni relative allo spazio esterno. Le Forze di autodifesa giapponesi istituiranno una unità specializzata nelle questioni spaziali entro marzo 2023, mentre gli Usa istituiranno una “Forza spaziale” entro il prossimo anno. La nuova unità verrà schierata presso la Base aerea di Fuchu, alla periferia di Tokyo, e sarà incaricata di raccogliere intelligence sui detriti spaziali che pongono una minaccia immediata ai satelliti giapponesi, oltre a monitorare l’attività satellitare di paesi come la Cina. (segue) (Git)