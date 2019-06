Imprese: Huawei tagli ordini a fornitori chiave dopo il blacklisting Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese dell’elettronica per le telecomunicazioni Huawei Technologies intende cedere la sua attività di produzione dei cavi dati sottomarini, nell’apparente tentativo di deflettere le accuse degli Stati Uniti, secondo cui l’azienda pone una minaccia per la sicurezza delle informazioni. Hengtong Optic-Electric, azienda produttrice di cavi per la trasmissione dati sottomarini con sede nella provincia cinese di Jiangsu, ha annunciato tramite una nota alla Borsa di Shanghai l’intenzione di acquistare l’unità di Huawei. Quest’ultima è entrata nel settore nel 2008, tramite una joint venture con l’azienda britannica Global Marine Systems. La venture, nota come Huawei Marine Networks, ha installato sinora 50mila chilometri di cavi nell’ambito di circa 90 progetti, perlopiù in Asia e Africa. Il suo fatturato è ammontato a circa 240 milioni di dollari nel 2017. Hengtong Optic-Electric intende acquistare l’intera quota del 51 per cento della joint venture attualmente detenuta da Huawei, ma non ha fornito sinora alcun dettaglio in merito alle tempistiche o al prezzo dell’operazione. (segue) (Cip)