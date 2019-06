Imprese: Huawei tagli ordini a fornitori chiave dopo il blacklisting Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò costituisce un precedente pericoloso, che va contro i valori della comunità internazionale, interrompe la catena di approvvigionamento globale e sconvolge la concorrenza leale sul mercato, cosa che potrebbe succedere a qualsiasi altra azienda in futuro se non affrontiamo insieme questi problemi ", ha aggiunto Hu. L'Università di Potsdam sorge su un sito attraversato durante la Guerra fredda dal Muro di Berlino. A tal proposito Hu ha sottolineato: "Non vogliamo vedere un altro muro e non vogliamo passare attraverso un'altra dolorosa esperienza. Allo stesso modo, non vogliamo costruire un nuovo muro in termini di commercio, non vogliamo nemmeno costruire un nuovo muro in termini di tecnologia". Alla fine della conferenza, Hu ha invitato l'ecosistema globale a contribuire a promuovere un'innovazione tecnologica più rapida e una crescita economica più forte. (segue) (Cip)