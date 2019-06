Vietnam-Italia: presidente del Consiglio Conte interviene a terzo Dialogo Italia-Asean

- Il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, è intervenuto questa mattina all’apertura della terza edizione del Dialogo economico di alto livello Italia-Asean. L’evento, ospitato da Hanoi, scandisce la seconda ed ultima giornata della visita ufficiale del premier nel Vietnam. Ieri Conte ha incontrato l’omologo vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, ed è intervenuto all’evento sulle opportunità del mercato vietnamita “The Italian Technologies for Vietnam’s Smart and Circular Economy”, organizzato dall’Ice. Il presidente del Consiglio ha dichiarato che il governo italiano sostiene le imprese che investono in Vietnam, con il pieno sostegno istituzionale per imprenditori, a partire dal consolato e dall’ambasciata ad Hanoi: per questo la Camera di commercio vietnamita siglerà memorandum d'intesa con l’Ice, premessa per potenziare percorso di incremento di relazioni economiche e commerciali. Conte ha sottolineato come l’Italia sia il secondo fornitore del Vietnam dopo la Germania e come il paese asiatico offra molteplici opportunità di sviluppo della cooperazione. “La potenzialità del Vietnam sono date anche dalla popolazione giovane, che prospetta nel medio lungo termine un aumento del potere di acquisto. Ci sono le premesse perché il Made in Italy possa essere sempre più apprezzato: i prodotti di alta qualità che rivelano quell’ingegno che ci fa apprezzare in tutto il mondo”, ha aggiunto il premier italiano. (segue) (Fim)