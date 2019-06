Vietnam-Italia: presidente del Consiglio Conte interviene a terzo Dialogo Italia-Asean (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte ha ribadito che in Vietnam ha il duplice ruolo di mercato di sblocco e piattaforma produttiva e che tra i settori dove è possibile rafforzare la cooperazione figurano quelli di Oil&gas, infrastrutture, energia e rinnovabili. “Il nostro governo è attento all’economica circolare: la decarbonizzazione del paese entro il 2025 è un obiettivo centrale. L’indirizzo politico è ben chiaro, con un sistema produttivo per un’Italia migliore, con energia pulita, che possa abbracciare la cultura del riciclo e dismettere la cultura del rifiuto”, ha detto ancora il primo ministro, secondo cui le imprese italiane rappresentano partner strategici per controparti vietnamite. “Operatori italiani offrono importante contributo per sviluppo produttivo e tecnologico. (segue) (Fim)