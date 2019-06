Vietnam-Italia: presidente del Consiglio Conte interviene a terzo Dialogo Italia-Asean (3)

- La cabina di regia per l’internalizzazione ha inserito il Vietnam tra i pesi prioritari per il piano per la promozione del Made in Italy. I rapporti si sono arricchiti negli ultimi anni con investimenti di successo. Il governo guarda con favore al rafforzamento del sostegno anche finanziario delle imprese che investono nel paese”, ha affermato Conte. Il premier ha poi dichiarato che il processo di internazionalizzazione non è mai un percorso semplice. “Siamo consci delle difficoltà e delle sfide per le imprese che mirano a sviluppare in mercati meno battuti. Pieno sostegno istituzionale per gli imprenditori, a partire da consolato e ambasciata. A ciò si aggiunge l’aiuto di Cassa depositi e prestiti e la Camera di commercio in Vietnam. La molteplicità degli attori è indubbia: occorre capacità di raccordo, per far convergere tutti gli sforzi in una medesima direzione”, ha concludo Conte. (segue) (Fim)