Vietnam-Italia: presidente del Consiglio Conte interviene a terzo Dialogo Italia-Asean (4)

- Durante la conferenza stampa a margine dell'incontro di ieri con l'omologo vietnamita, Conte ha dichiarato che l’Italia è ormai al secondo posto tra i fornitori europei del Vietnam, e numerose aziende italiane hanno operato investimenti di successo in quel paese. L’interesse degli attori economici italiani per il paese asiatico è in crescita, ha detto il presidente del Consiglio, anche come base produttiva per una successiva espansione negli altri mercati regionali del Sud-est asiatico. Ad oggi l’Italia è al 31mo posto tra 131 paesi e territori che investono nel Vietnam, con un capitale d’investimento registrato di 392,9 milioni di dollari, distribuiti in 96 differenti progetti. Italia e Vietnam, ha detto il capo del governo italiano, intendono intensificare significativamente l’interscambio di merci e servizi, che negli ultimi anni ha già esibito una crescita sostenuta. (segue) (Fim)