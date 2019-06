Vietnam-Italia: presidente del Consiglio Conte interviene a terzo Dialogo Italia-Asean (5)

- L’incontro col premier vietnamita, ha spiegato Conte, è servito proprio a creare le premesse e approfondito le prospettive per un ulteriore rafforzamento del partenariato economico, che già allo stato è molto incoraggiante. Conte ha ricordato che nel 2018 l’intercambio tra i due paesi ha raggiunto all’incirca i 4,4 miliardi di dollari, e la volontà comune è di incrementarlo con obiettivi anche ambiziosi, portandolo a 6 miliardi di dollari nel 2020, e successivamente addirittura a 10 miliardi. L’Italia, ha detto Conte, è convinta che il Made in Italy, sia la risposta alle nuove esigenze di una società vietnamita sempre più benestante. Al contempo, le aziende sono partner ideali per l’industria vietnamita, alla ricerca di soluzioni ideali per la produttività e la sostenibilità ambientale. (segue) (Fim)