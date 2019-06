Vietnam-Italia: presidente del Consiglio Conte interviene a terzo Dialogo Italia-Asean (6)

- Il terzo Dialogo economico di alto livello Italia-Asean traccerà una prospettiva dello scenario macroeconomico nell’area del Sud-est asiatico, concentrandosi poi su aree quali le infrastrutture intelligenti, la logistica, la connettività, la digitalizzazione, la sicurezza informatica e le tecnologie per la sostenibilità. Altri settori oggetto del dialogo tra Italia e paesi Asean sono la manifattura avanzata, l’automazione, il design e la business innovation; i partecipanti all’evento discuteranno di accordi finanziari e commerciali. I paesi dell’Asean formano collettivamente la quinta economia del Globo, e secondo le attuali proiezioni economiche diventeranno la quarta entro il 2030. Il forum che si terrà domani ad Hanoi coincide con i negoziati per il commercio e la tutela degli investimenti in corso tra l’Unione europea e diversi paesi dell’Asean, inclusi quelli con Vietnam e Singapore, attualmente in dirittura d’arrivo. (Fim)