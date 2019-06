Usa-Corea del Nord: Trump dubita indiscrezioni su funzionari nordcoreani giustiziati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dare notizia per primo della presunta messa a morte di Kim Hyok-chol, inviato speciale del paese negli Stati Uniti sino al summit tra i leader dei due paesi, lo scorso febbraio, era stato il quotidiano sudcoreano “Chosun Ilbo”. Secondo le fonti citate dal quotidiano, Kim Hyok-chol, alto funzionario che aveva fatto da interlocutore al segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e all’inviato speciale Usa Stephen Biegun, era stato ritenuto personalmente responsabile del fallimento delle trattative ad Hanoi. Il leader nordcoreano Kim Jong-un avrebbe intrapreso una vasta purga all’interno dei ranghi del regime, per sviare l’opinione pubblica dalla crescente tensione internazionale e dal dissenso serpeggiante. Stando a una fonte anonima nordcoreana, citata dalla stampa del Sud, “Kim Hyok-chol è stato investigato e giustiziato presso l’Aeroporto di Mirim lo scorso marzo, assieme a quattro funzionari del ministero degli Esteri” del Nord. (segue) (Was)