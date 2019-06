Serbia-Russia: presidente Duma, detenzione impiegato Unmik in Kosovo è provocazione

- La Duma (Camera bassa del parlamento russo) ritiene che la detenzione dell'impiegato russo della missione Onu in Kosovo (Unmik) da parte delle autorità kosovare abbia rappresentato "una provocazione": lo ha detto il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, oggi in visita a Belgrado. In un intervento presso l'assemblea del parlamento serbo, Volodin ha sottolineato che le Nazioni Unite devono esprimere una posizione chiara sull'episodio che ha visto l'arresto di suoi due impiegati fra cui il cittadino russo Mikhail Krasnoshchenkov, successivamente rilasciato e trasferito a Belgrado per sottoporsi a cure a seguito del ferimento al momento dell'arresto. "Non solo la loro autorità, ma anche la pace nei Balcani dipende dalla loro risolutezza e da passi concreti", ha detto Volodin. (segue) (Seb)