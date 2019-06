Serbia: premier Brnabic con presidente Osce di turno Lajcak, "molto soddisfatti" di missione a Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier serba ha osservato che Pristina, con le sue azioni unilaterali, reca danno ai cittadini che abitano in Kosovo ma anche all'intera regione, mettendo a rischio la stabilità di quest'ultima. Il ministro degli Esteri della Slovacchia e presidente di turno dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Miroslav Lajcak, è oggi in visita a Belgrado. Oltre agli incontri con le massime cariche dello Stato è in agenda anche l'apertura dei lavori, assieme al ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic e al capo missione Osce in Serbia Andrea Orizio, della Conferenza regionale sulla riforma del settore della sicurezza. (Seb)