Speciale difesa: Kosovo, Moldova schiererà 11mo contingente peacekeeping in missione Kfor il 9 giugno

- La Moldova prevede di schierare il suo undicesimo contingente per il mantenimento della pace nella missione a guida Nato Kfor in Kosovo il prossimo 9 giugno. Lo ha annunciato il ministro della Difesa moldavo Eugeniu Sturza. Il contingente comprenderà 33 militari, sette ingegneri e un ufficiale, e avrà sede nella base Camp Villaggio Italia di Peje, nel Kosovo occidentale per sei mesi. "Questa operazione è un'opportunità per rappresentare onorevolmente (la Moldova) e il suo Esercito nazionale, a cui stiamo cercando di restituire prestigio: senza il vostro aiuto, i nostri sforzi qui al ministero sarebbero inutili", ha detto Sturza durante la cerimonia formale prima dell’invio del contingente. Il ministro della Difesa ha ringraziato l'Italia e gli Stati Uniti per aver fornito la formazione e il sostegno logistico ai membri della missione nella regione. Le forze moldave partecipano alla missione della Nato Kfor dal marzo 2014. (Moc)