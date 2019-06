I fatti del giorno - Balcani (2)

- Serbia: presidente Vucic riceve capo missione Unmik Tanin, focus su situazione in Kosovo - Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto oggi a Belgrado il capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), Zahir Tanin. Secondo un comunicato della presidenza serba, al centro del colloquio è stata l'attuale situazione in Kosovo, oltre che la prossima seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dedicata al tema. Vucic ha condannato "l'attacco a due impiegati Onu" nell'azione compiuta una settimana fa dalle unità speciali della polizia kosovara, osservando che rappresenta "un tentativo di compromettere la missione" della Nazioni Unite in Kosovo. Il presidente serbo ha poi aggiunto che il ruolo delle Nazioni Unite in Kosovo "è di importanza cruciale per la Serbia". Riguardo alla prossima seduta del Consiglio di sicurezza, Vucic ha osservato che si tratta di un'occasione per poter parlare dell'attuale situazione e di come Unmik come pure le altre missioni internazionali presenti possono contribuire ad una stabilizzazione. (segue) (Res)