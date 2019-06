I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia: premier Brnabic con presidente Osce di turno Lajcak, "molto soddisfatti" di missione a Belgrado - La Serbia è "molto soddisfatta" della collaborazione in atto con la missione a Belgrado dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione (Osce) in Europa: lo ha detto la premier serba Ana Brnabic in un incontro avvenuto oggi con il presidente di turno dell'Osce, il ministro slovacco degli Esteri Miroslav Lajcak. Secondo una nota del governo serbo, Lajcak ha ribadito che il futuro della Serbia e della regione è nell'Unione europea, confermando il sostegno di Bratislava al percorso europeo di Belgrado. Brnabic ha ribadito che la prospettiva europea è per la Serbia una decisione "strategica e sovrana" il cui obiettivo è un cambiamento complessivo della società in linea con i valori e gli standard europei. Lajcak ha infine detto, riguardo al tema del Kosovo, che non c'è alternativa al dialogo fra Belgrado e Pristina e che quest'ultima deve ritirare le tasse sull'importazione delle merci serbe e bosniache. (segue) (Res)