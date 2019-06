Kosovo-Serbia: diplomazia Pristina, visita capo missione Unmik a Belgrado "mancanza di rispetto"

- La visita in Serbia del capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik), Zahir Tanin, ha inviato "un messaggio sbagliato". Questo il commento del consigliere del ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli, secondo cui la visita è stata finalizzata a discutere con le autorità di Belgrado le preoccupazioni relative ad un presunto coinvolgimento di alcuni membri della missione Onu in attività criminali. Secondo il consigliere del ministero degli Esteri kosovaro, non è chiaro come, nell'attuale situazione, Tanin possa recarsi in Serbia per parlare con il presidente Vucic, il quale "non nasconde i suoi tentativi di destabilizzare la regione". Secondo il rappresentante della diplomazia di Pristina, il capo della missione Unmik non ha saputo prendere le distanze dalla linea portata avanti da Belgrado riguardo la recente operazione della polizia kosovara nell'area di Mitrovica, con una chiara "mancanza di rispetto" nei confronti delle istituzioni di Pristina. (segue) (Kop)