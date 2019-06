Serbia-Italia: centinaia di ospiti per la Festa della Repubblica all'ambasciata di Belgrado (2)

- "Abbiamo anche rinnovato il nostro incoraggiamento a Belgrado a proseguire con maggiore determinazione le riforme interne, come pure gli sforzi negoziali per una soluzione di compromesso con Pristina. Su entrambi i versanti, l'Italia è e resta al fianco della Serbia", ha detto ancora l'ambasciatore d'Italia a Belgrado ribadendo che la prospettiva europea è fattore chiave per la trasformazione e lo sviluppo dell'intera regione. Lo Cascio ha poi rivolto un saluto a tutti i cittadini italiani in Serbia. "Avrete sempre nell'ambasciata e nelle strutture del Sistema Italia qui presenti un costante punto di riferimento per ogni forma di assistenza", ha detto Lo Cascio che ha infine ringraziato le aziende che hanno voluto sostenere quest'anno l'azione dell'ambasciata: Banca Intesa, Unicredit, Generali, Ddor, Fiat, Engineering. (segue) (Seb)