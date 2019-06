Imprese: “Bloomberg”, Fiat Chrysler ritira offerta di fusione con Renault

- Fiat Chrysler ha ritirato il piano di fusione con Renault dopo che il consiglio della casa automobilistica francese non è riuscito per il secondo giorno a raggiungere una decisione sulla proposta. Lo riferisce in serata “Bloomberg News” e “Dow Jones”, che citano persone a conoscenza con la questione. I due rappresentanti di Nissan nel consiglio di amministrazione di Renault hanno negato il loro sostegno mentre altri membri del consiglio intendevano presentare voti favorevoli per la fusione, riferisce la stampa Usa. Le due case automobilistiche stavano esplorando una possibile fusione per ridurre i costi di produzione dei veicoli e combinare le risorse. La fusione avrebbe creato la terza più grande casa automobilistica del mondo. Il governo francese aveva detto di sostenere la fusione solo se Nissan avesse garantito di proseguire l’alleanza di lunga data con Renault, hanno riferito fonti a “Dow Jones”. Dopo che i rappresentanti dello stato francese hanno richiesto un rinvio nel voto per la proposta di fusione, l'italo-statunitense Fiat Chrysler ha deciso di ritirare l'offerta. (Was)