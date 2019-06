Africa: Banca mondiale, economia sub-sahariana crescerà del 3,3 per cento nel 2020 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le crescenti barriere commerciali, le rinnovate difficoltà finanziarie e un rallentamento più brusco del previsto in diverse grandi economie rientrano fra le cause identificate dall'istituto come "minacce" alla crescita globale: lo studio porta in effetti come sottotitolo "Crescenti tensioni e deboli investimenti". Le difficoltà strutturali che scoraggiano gli investimenti, commentano i tecnici della banca mondiale, offuscano anche queste prospettive. "Per ridurre la povertà e migliorare gli standard di vita, la crescita economica deve essere sostenuta", ha osservato il presidente del Gruppo Banca Mondiale, David Malpass. Per l'economista, lo slancio attuale rimane fragile poiché l'aumento dei livelli del debito e il debole investimento nelle economie in via di sviluppo impediscono di realizzare il loro pieno potenziale. Per Malpass è "imperativo" che i governi "intraprendano riforme strutturali per migliorare l'ambiente imprenditoriale e attrarre investimenti". Devono inoltre "rendere trasparente la gestione del debito", un obiettivo che per il presidente di Bm deve diventare una priorità, "in modo che queste nuove risorse contribuiscano efficacemente alla crescita e agli investimenti". (Res)