Nord Macedonia-Ue: premier Zaev su avvio negoziati, più chance dell'Albania ma scelte legate

- Il rapporto della Commissione Ue invita chiaramente i paesi membri a sostenere nel Consiglio europeo di questo mese l'apertura dei negoziati di adesione per la Macedonia del Nord. Lo ha ribadito il primo ministro macedone Zoran Zaev, oggi nella seconda giornata della sua visita a Bruxelles. Secondo Zaev nel Consiglio europeo del 20 e 21 giugno ci sono "tre scenari: quello migliore", ovvero l'apertura dei negoziati di adesione Ue per Macedonia del Nord e Albania; "quello peggiore", nessuna decisione sull'avvio dei negoziati per Skopje e Tirana; quello intermedio, ossia l'apertura dei negoziati per la Macedonia del Nord e la scelta di posticipare questo passo per l'Albania. Zaev ha spiegato che Francia e Paesi Bassi hanno al momento maggiori resistenze circa l'avvio dei negoziati di adesione Ue con l'Albania rispetto che con la Macedonia. (segue) (Mas)