Nord Macedonia-Ue: premier Zaev su avvio negoziati, più chance dell'Albania ma scelte legate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La risoluzione delle dispute bilaterali è una precondizione per l'adesione Ue: la Macedonia del Nord ha rispettato questo invito e tutti i paesi dei Balcani dovrebbero seguire tale esempio", ha detto ieri il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker nella conferenza stampa congiunta a Bruxelles con il premier macedone Zoran Zaev e con il commissario europeo all'Allargamento Johannes Hahn. Juncker si è congratulato con Zaev e con il governo di Skopje per "il coraggio" che ha permesso di compiere un passo "storico" con la firma dell'accordo di Prespa con la Grecia e il trattato di amicizia con la Bulgaria. Secondo Juncker, Skopje deve continuare il percorso di riforme in particolare sulla lotta alla corruzione e lo Stato di diritto. Il presidente della Commissione europea ha detto che farà tutto il possibile per sciogliere le ultime riserve di alcuni Stati membri sull'avvio dei negoziati di adesione Ue per Skopje, in quanto il paese ha fatto la sua parte. (segue) (Mas)