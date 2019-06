Nord Macedonia-Ue: premier Zaev su avvio negoziati, più chance dell'Albania ma scelte legate (4)

- "La Macedonia del Nord è pronta ad avviare i negoziati di adesione con l'Unione europea", ha detto da parte sua il primo ministro macedone nel punto stampa con il presidente della Commissione europea. "Abbiamo avuto una valutazione molto buona. Questo è un onore per noi. Abbiamo parlato dell'avvio dei negoziati di adesione e questo è molto incoraggiante per noi e per i cittadini del nostro paese. Abbiamo detto che se noi facciamo la nostra parte, l'Ue farà la sua", ha detto. Il primo ministro ha ricordato che il paese ha completato alcune riforme e ha firmato gli accordi di Prespa e il trattato di amicizia con la Bulgaria. (segue) (Mas)