Nord Macedonia-Ue: premier Zaev su avvio negoziati, più chance dell'Albania ma scelte legate (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo dimostrato che possiamo far valere uno spirito di compromesso e questo è necessario per far parte dell'Ue. Abbiamo fatto quanto ci è stato chiesto e siamo pienamente pronti per avviare i negoziati di adesione. Gli Stati membri e l'Ue devono fare ora la loro parte e la decisione della annessione deve basarsi sul merito, sui fatti", ha continuato. Zaev ha concluso sottolineando che il paese è consapevole delle sfide, ma anche del fatto che l'Ue sa trovare soluzioni di pace e che il percorso della Macedonia del Nord è incoraggiante e positivo per l'intera regione. (segue) (Mas)