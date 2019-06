Nord Macedonia-Ue: premier Zaev su avvio negoziati, più chance dell'Albania ma scelte legate (6)

- "I cittadini macedoni non possono diventare vittime della violazione dello stato di diritto di alcuni Stati membri", ha detto ancora il presidente della Commissione europea Juncker, rispondendo ad una domanda nella conferenza stampa. "I cittadini macedoni non possono diventare vittime del modo in cui alcuni Stati membri rispettano o non rispettano lo stato di diritto", ha detto Juncker rispondendo a una domanda sul fatto che alcuni Stati membri siano reticenti nei confronti dell'adesione di nuovi paesi per via del rispetto dello stato di diritto e dei diritti fondamentali. (segue) (Mas)